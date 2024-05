Feries e le vacanze natura: ecco chi è il turista rurale

Ha tra i 45 e i 65 anni, viaggia prevalentemente in coppia e dichiara di preferire una meta extraurbana per le prossime vacanze estive. Questo l’identikit del turista rurale in base a un’indagine condotta da Feries, specializzato nella ricettività extralberghiera online, sui suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it.

Il turismo rurale si prepara a vivere una nuova stagione positiva con oltre l’80% degli italiani - ma il dato sale al 90% tra gli stranieri - che dichiara di preferirlo per quest’estate. A confermare il trend positivo sono anche le prenotazioni sui due portali, che registrano un incremento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con circa il 50% degli intervistati che prevede di fare almeno due viaggi con pernottamento nei prossimi sei mesi.

Soggiorni fuori stagione

I risultati attestano inoltre una maggiore distribuzione delle vacanze, con soggiorni anche al di fuori dell’alta stagione. Un dato che per gli italiani vale soprattutto per i soggiorni brevi, il 60% dei quali è previsto per la primavera o per l’autunno, mentre per gli stranieri conta anche per i soggiorni più lunghi di una settimana. L’Italia si attesta tra le mete preferite: il 78% dei connazionali ha dichiarato di voler fare almeno un viaggio entro i confini nazionali. Nessuna sorpresa, invece, sul fronte dei luoghi per le vacanze estive degli italiani, con le mete balneari scelte dal 70% degli intervistati, seguite dalla montagna e dalla collina.

Per quanto riguarda, poi, la tipologia delle esperienze, le attività escursionistiche in contatto diretto con la natura (dal mare alla montagna) sono le predilette dal 28% degli italiani, ma si registra anche un forte interesse per le attività culturali (20%) ed enogastronomiche (19%), che portano alla scoperta delle tradizioni e usanze locali.