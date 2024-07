A pochi giorni dall’annuncio del primo volo commerciale dell’A321XLR, l’aereo destinato a rivoluzionare il lungo raggio, Boeing prepara la risposta ad Airbus, anche se per il costruttore statunitense servirà un po’ più di tempo.

Sarebbero andati infatti a buon fine i test per l’aereo più grande tra quelli in servizio per i passeggeri, il B777X, ma soprattutto per il velivolo che potrà fare felici molte compagnie, grazie alla sua autonomia in grado di superare i 17mila chilometri. Verrà in questo modo realizzato il sogno, fino a pochi anni fa considerato utopia, di effettuare collegamenti a lunghissimo raggio senza effettuare soste intermedie, diminuendo nettamente i tempi di viaggio e anche i costi e le emissioni.

I vettori interessati

Secondo quanto riportato da Preferente, maggiori dettagli dovrebbero essere resi noti nel corso delle prossime settimane. Per il nuovo modello la Boeing ha già ricevuto oltre 150 ordini da diversi vettori, con in testa Emirates, anche se il primo volo di linea verrà affidato a Qatar Airways.