Dopo una lunga attesa e vari rinvii per il primo volo, l’aereo più atteso sul mercato, quello destinato a rivoluzionare i voli a lungo raggio, potrà decollare a partire dal prossimo autunno. E’ tutto pronto per il debutto del ‘gioiello’ della Airbus, l’A321XLR, il velivolo a corridoio singolo finora protagonista dei collegamenti a corto e medio raggio che, nella nuova versione, riuscirà ad avere un’autonomia fino a 8.700 chilometri. Il tutto con costi ampiamente inferiori rispetto agli attuali quadrimotore.

A testimonianza dell’interesse delle compagnie nei confronti di questo modello basta citare il numero di ordini già ricevuti: 496, secondo quanto riportato da Corriere.it. Vettori che spaziano dalle compagnie major alle low cost come Wizz Air e IndiGo, interessate a esplorare nuove rotte e aprire così nuovi mercati. Una new entry, inoltre, che offrirà nuove prospettive anche e soprattutto nell’importante mercato dei voli tra Europa e Stati Uniti, con la concreta possibilità che altre compagnie possano inserirsi su queste direttrici. E con benefici anche per i passeggeri: i minori costi operativi lasciano infatti ben sperare su un calo delle tariffe.

Per quanto riguarda il volo inaugurale, questo sarà tra Madrid e Boston e porterà la firma di Iberia; l’A321XLR sarà configurato con 182 posti, di cui 14 in business.