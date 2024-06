Airbus rivede al ribasso le consegne per problemi di approvvigionamento

Sono tempi difficili per i costruttori dell’aviazione. Se Boeing rischia il declassamento a livello junk da parte delle agenzie di rating, anche Airbus non sembra navigare in acque tranquille. L’azienda europea ha infatti rivisto al ribasso le previsioni di consegna, a causa di diverse criticità riscontrate nella supply chain.

L’azienda – riporta Hosteltur - prevede così portare a termine quest’anno 770 commesse, 30 al di sotto delle aspettative iniziali.

Non solo. Il costruttore ha spostato di un anno - al 2027 rispetto al 2026 inizialmente ipotizzato - l’obiettivo di portare a 75 il numero delle consegne mensili.