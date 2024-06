Un tempo era un posto molto ambito, oggi invece sembra non bastare neanche la promessa di somme da capogiro per aggiudicarsi la poltrona di ceo di Boeing. Il costruttore statunitense, in crisi da mesi, fatica a trovare una figura disposta a ereditare il ruolo di Dave Calhoun.

Stando a quanto riportano nelle ultime ore testate di settore Larry Culp, ceo di GE Aerospace, avrebbe declinato l’offerta dell’azienda di diventare il nuovo amministratore delegato.

Una scelta non casuale quella di rivolgersi a Culp, che - riporta simpleflying.com - ha avuto l’abilità di rilanciare il gruppo GE, prima di lui in seria difficoltà.

Per Boeing trovare un nuovo a.d. si sta rivelando più complicato del previsto e del resto chi si troverà a prendere il posto di Calhoun non dovrà semplicemente tentare di risollevare le sorti del marchio, ma sarà sottoposto a una pressione senza precedenti e al severo controllo della Faa.