Due minuti di applausi per Sir Tim Clark. Il ceo di Emirates durante l'assemblea Iata di New Delhi ha riportato in prima fila una vecchia questione: bisogna investire in economy class e non solo nella classi superior.

Prendendo in esame il numero di posti messi a disposizione dei vettori in classe economica appare chiaro perché Clark è intervenuto sul tema. Troppe linee aeree hanno concentrato progetti e investimenti solo per business e first.

“La classe economica è ferma agli anni ‘90 e ha sofferto di investimenti insufficienti. Le compagnie aeree nel corso delle stagioni si sono concentrate troppo su business e first trascurando gli altri passeggeri”, ha detto Clark.

La sua è stata un’ammissione chiara e netta con particolari che mostrano quanto il ceo di Emirates conosca questo mondo. Sorridendo ha chiuso dicendo che “Abbiamo lavorato molto negli anni Novanta, rimodellando il sedile, riprogettandone l’ergonomia, rendendolo molto più comodo. Siamo riusciti anche a ridurre il peso del 50%. Poi ci siamo fermati”. Ora si riparte.