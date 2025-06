La storia va avanti da qualche tempo ed ora siamo arrivati (solo) alla seconda puntata. Aeroitalia nel momento di massima spinta verso l’estate deve accusare il colpo. Il Collegio del Tribunale di Roma ha infatti accolto il ricorso di Ita Airways imponendo così il cambio di nome, logo e marchio a Aeroitalia.

“È stato stravolto l’esito del giudizio di primo grado e ora valutiamo l’eventualità di ricorso in Cassazione”, dicono dalla compagnia aerea capitanata da Gaetano Intrieri.

Con una piccola aggiunta che in qualche modo anticipa una mossa evidentemente già studiata, visto che “Aeroitalia guarda avanti per trasformare questa situazione in un’opportunità con rebranding di portata internazionale che rispecchi evoluzione e visione della compagnia”.

Se non parte il ricorso in Cassazione, assisteremo quindi a un rebranding di vasta portata. In ogni caso, non sarà senza dubbio facile e si cercherà una sospensiva per trovare una soluzione rapida senza impattare sull’operatività del vettore.