Boeing, nuovi problemi per la sicurezza per il B787

Nuovi guai per Boeing, che sta indagando su un altro problema di qualità del suo 787 Dreamliner, dopo aver scoperto che oltre 900 elementi di fissaggio per aereo sono stati installati in modo errato sulle fusoliere di alcuni jet non ancora consegnati.

Pur sottolineando che non c’è alcuna preoccupazione immediata per la sicurezza del volo, Boeing ha aggiunto di aver aperto un’indagine sul fatto per capire la causa del problema e decidere se siano necessarie eventuali rielaborazioni. Intanto gli ordini di maggio per la casa costruttrice hanno registrato un nuovo tonfo e il caos che Boeing sta attraversando di certo non la sta aiutando a rialzarsi.