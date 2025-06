L’intelligenza artificiale sta modificando radicalmente il panorama dei viaggi e tutte le aziende stanno implementando gli sforzi per utilizzare i nuovi tool, che promettono di rendere più fluido ed efficiente il lavoro, oltre che di rispondere con rapidità alle richieste dei clienti.

Ad affrontare il tema è Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo, che sottolinea come l’AI stia influenzando sia il nucleo operativo delle aziende innovative sia le esperienze a cui hanno accesso milioni di persone in tutto il mondo. “Una tendenza – dice il ceo - che rispecchia anche il comportamento e le preferenze degli utenti. Secondo uno studio commissionato da eDreams Odigeo tramite la società One Poll, l'adozione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale tra i viaggiatori sta diventando sempre più comune, con il 79% degli intervistati italiani che ha dichiarato di utilizzarli già in ambito viaggi o che sarebbe interessato ad esplorarli in futuro, una cifra ancora più alta della media internazionale del 73%. Più della metà degli intervistati italiani (54%) ha inoltre affermato di essere pienamente o parzialmente consapevole del ruolo dell'IA nel migliorare le esperienze online e di apprezzarne molto la semplificazione che ne deriva”.

Il travel

Nel mondo dei viaggi, la domanda si sta decisamente allontanando dalle offerte tradizionali e statiche. I viaggiatori oggi si aspettano flessibilità, scelta e la possibilità di combinare diverse opzioni di viaggio in base alle proprie esigenze. Questa richiesta di flessibilità nel processo di prenotazione sta ridisegnando le interazioni orientandole verso la personalizzazione dell'intero viaggio.

“Di conseguenza, la capacità di soddisfare questi viaggiatori dipende in modo significativo da funzionalità di AI profonde e consolidate, che spesso riflettono anni di sviluppo mirato – spiega Dunne -. Poiché i consumatori sono sempre più abituati a servizi personalizzati in altri settori, come la vendita al dettaglio e l'intrattenimento, l’aspettativa di una personalizzazione simile per i viaggi continua tra l’altro a intensificarsi, rendendo l'integrazione profonda dell'AI essenziale per soddisfare le richieste attuali e future. Si tratta di una tendenza che si sta diffondendo in tutti i gruppi demografici. Secondo McKinsey, infatti, il 71% dei viaggiatori è più propenso a prenotare con un'azienda che offre opzioni personalizzate ed esperienze di viaggio ad hoc”.

Le aziende

Se l'impatto dell'AI sul cliente è evidente e modellerà anche le prospettive professionali, la sua influenza sulle operazioni interne alle aziende è significativa. “Questa tecnologia – spiega il ceo di eDreams Odigeo - migliora infatti l'efficienza, consente di ottimizzare i processi decisionali e l'allocazione delle risorse. Ad esempio, è in grado di analizzare dati in tempo reale e di prevedere tendenze, consentendo alle aziende di adattare i propri modelli di marketing in base all'evoluzione della domanda. In questo modo le aziende possono offrire prodotti e servizi competitivi mantenendo la redditività. Accenture ha inoltre rilevato che le strategie di pricing basate sull'AI nel settore dei viaggi hanno permesso alle aziende di aumentare i ricavi fino al 5-10%, rendendole uno strumento fondamentale per il vantaggio competitivo”.