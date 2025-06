New entry francese per COMO: Le Beauvallon a Saint-Tropez

Dopo quasi dieci anni trascorsi come venue per eventi privati riapre il 1° luglio in veste di hotel di lusso Le Beauvallon, a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. Nel 2026 la struttura entrerà a far parte delle proprietà di COMO, la compagnia alberghiera fondata dall’imprenditrice e proprietaria Christina Ong.

Le Beauvallon è un palazzo Belle Époque con 25 suite vista mare, 10 acri di terrazze e giardini con palme e pini marittimi che si affacciano sulla baia di Saint-Tropez, un beach club e un molo privato per i tender degli yacht. Vicino alla spiaggia e adiacente al rinomato Golf Club de Beauvallon, si trova a soli otto minuti di barca dal cuore di Saint- Tropez, dall’altra parte della baia.

“Quando apriremo COMO Le Beauvallon nel 2026 - afferma Olivier Jolivet, ceo di COMO - sarà una tappa fondamentale per il brand in una delle destinazioni più esclusive al mondo, in linea con le altre location dei nostri hotel conosciuti per la loro posizione privilegiata: da Mayfair all’area protetta dall’Unesco dell’Alpe di Siusi”.

Per il prossimo anno COMO Le Beauvallon lancerà un nuovo concetto di ristorazione firmato da Yannick Alléno, uno degli chef più celebrati al mondo, con 17 stelle Michelin a suo nome.