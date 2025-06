Novità globali dalla famiglia Ong, che firma al femminile la vision votata al contemporary living, con tocco italiano, del Gruppo COMO Hotels and Resorts. In Asia, COMO Metropolitan Bangkok è pronto a svelare quest’autunno la completa ristrutturazione, a cura di Paola Navone: il design colorato attinge dalla cultura thai e l’attenzione al comfort riduce le camere da 169 a 137 a beneficio di maggiori volumi e vista panoramica. Gli obiettivi mirano all’incremento della percentuale di ospiti italiani - poco meno del 20% del totale - e della permanenza media nella capitale.

In Buthan, le due proprietà si presentano come una Dmc in grado di preparare una vacanza esperienziale completa nel Paese e fronteggiano l’alta tassa di soggiorno attraverso pacchetti convenienti. Anche in Europa le novità sposano il concetto di esperienza: COMO Le Montrachet battezza la nuova piscina, perno elegante di corsi di yoga, attività benessere e merende gourmet in posizione strategica a 2 ore da Parigi, tra Lione e la Riviera. Qui, il mercato italiano è forte quasi quanto quello francese e le previsioni estive sono positive sia per il target leisure, sia per eventi e team building business.

Poco più a Nord, il COMO Metropolitan London aggiunge due stelle a fianco di quelle di Nobu, aprendo in autunno il nuovo ristorante Labombe by Trivet, che strizza l’occhio a giovani avventori. Sulle spiagge di Turks and Caicos, infine, la nuova mega villa Mechayah da 4 camere da letto e sala cinema che può convertirsi in quinta camera si aggiunge alle 9 che offrono esclusiva privacy al COMO Parrot Cay.