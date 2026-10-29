Intermodalità aereo-treno, partnership di LOT con Svizzera e Svezia

LOT Polish Airlines investe sui viaggi intermodali siglando un accordo di codeshare aereo-treno con le Ferrovie Federali Svizzere (SBB) ed con SJ, la compagnia ferroviaria nazionale svedese. La partnership, supportata da AccesRail, consente ai passeggeri di raggiungere 38 stazioni ferroviarie in Svizzera e Svezia passando per Zurigo, Ginevra e Stoccolma.

I servizi ferroviari sono disponibili tramite i canali di distribuzione aerei, con possibilità di effettuare il check-in digitale attraverso AccesRail. La piattaforma integra, infatti, i servizi ferroviari nei Gds, tra cui Amadeus, Sabre e Travelport. Di conseguenza, spiega TravelDailyNews, Lot può commercializzare i viaggi in treno utilizzando i propri numeri di volo; gli operatori del settore turistico possono, quindi, prenotare tali itinerari esattamente come farebbero per un volo.