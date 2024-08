Intrieri, Aeroitalia:“Avanti in Sardegna,ma basta critiche”

“Non posso accettare che dopo un anno 2 mezzo di lavoro e di risultati importanti si continui a mettere in discussione l’impegno, la professionalità la serietà della compagnia Aeroitalia”. Sembra un addio alla Sardegna quello dell’amministratore delegato Gaetano Intrieri, non solo qualche sassolino tolto dalla scarpa dopo alcune critiche ricevute sul servizio per la continuità territoriale.

Invece in una lunga intervista pubblicata da La Nuova Sardegna il manager rilancia l’impegno sull’isola parlando di critiche gratuite e rilanciando con i numeri ottenuti nei mesi passati: “Abbiamo ottenuto dei risultati e il board ha deciso di restare. Però dalle istituzioni chiediamo un atteggiamento diverso considerando che dovremo lavorare insieme”, ribadisce, e prosegue ricordando che i risultati parlano di puntualità ed efficienza oltre che numeri molto alti sulle rotte coperte.

C’è poi il capito Alghero, che al momento resta l’unico scalo scoperto dalle assegnazioni per la continuità. “Anche qui abbiamo ottenuto numeri record, ma i costi attuali sono fuori mercato – conclude Intrieri -. La compagnia ha confermato l’interesse complessivo nei confronti dell’ isola. Per il resto vedremo”.