Crescita del 10% nell’offerta del prossimo inverno di easyJet sul mercato italiano. Con oltre 7 milioni di posti disponibili grazie al potenziamento di alcune rotte che stanno dando particolari soddisfazioni, come nel caso della Francia, che raggiunge quota 1,2 milioni di posti, e l’Egitto.

Per quanto riguarda le basi, Milano Malpensa vedrà la conferma di rotte come Tbilisi, Parigi Orly, Amburgo e Düsseldorf e l’estensione all’orario invernale del volo su Bilbao. Forte crescita anche per Linate dove, con 5 aerei basati, il vettore low cost crescerà del 135%.

Gli hub del Centro-Sud

“Anche Napoli registra un’espansione significativa, con un incremento della capacità del 19% rispetto all’inverno precedente - si legge in una nova della compagnia -. I collegamenti con l’Egitto superano i 100.000 posti, con un’attenzione particolare per la rotta verso Sharm el-Sheikh, che aumenta del 50%, raggiungendo oltre 80.000 posti. Rafforzata anche la presenza sulla Francia, con oltre 200.000 posti verso Parigi”. Incremento anche per la Capitale, +38%, grazie ai tre aeromobili basati.

Tra le altre novità del network italiano, easyJet ha inoltre annunciato l’estensione della rotta Basilea–Cagliari, che per la prima volta sarà operata durante tutta la stagione invernale.