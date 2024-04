Israele, easyJet sospende i voli fino a domenica

Sono sospese fino a domenica 21 aprile le operazioni di easyJet su Israele. Nonostante la riapertura dello spazio aereo, la compagnia aerea britannica ha comunicato che, in via precauzionale, nessun volo sarà operato da e per Tel Aviv fino alla fine della settimana.

Quanto alle low cost europee, Wizz Air riprenderà da oggi i servizi verso il Paese.

Il vettore, riporta Ansa.it, ha fatto sapere che sta “monitorando da vicino la situazione con le autorità competenti e tendendo informati i propri passeggeri su tutti i cambiamenti di orario”.