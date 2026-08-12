Istanbul sorpassa Heathrow e diventa l’aeroporto più trafficato d'Europa

Heathrow non è più l'aeroporto più trafficato d'Europa, ora il titolo è passato a Istanbul. A segnare il sorpasso è stato il mese di luglio che ha visto lo scalo turco registrare 8,15 milioni di passeggeri contro i 7,86 milioni di quello londinese. L'hub britannico ha mantenuto il primato di scalo d'Europa dal 1996 al 2019, prima di perdere la posizione in vetta nel 2020 per le restrizioni legate alla pandemia da Covid e riconquistarla nel 2023. Il mese scorso, però, il traffico è calato dell'1,5% su base annua, mentre quello di Istanbul è cresciuto del 2,3%.

Pesa in particolare il crollo del 20,2% dei collegamenti con il Medio Oriente, legato al conflitto contro l'Iran. I vertici dello scalo britannico hanno sottolineato la necessità di accelerare i lavori per realizzare la terza pista. Un anno fa il governo laburista guidato dall'allora premier Keir Starmer aveva dato luce verde al maxi-progetto di espansione per Heathrow, che prevede un investimento da 21 miliardi per la realizzazione di una terza pista per i decolli e gli atterraggi.