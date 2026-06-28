Aeroporto Heathrow, stima -1,1% passeggeri nel 2026 a causa del conflitto

Heathrow ha dichiarato che il numero di passeggeri e i profitti diminuiranno quest'anno a causa del conflitto in Medio Oriente. Come riporta il Guardian, l'aeroporto più trafficato d'Europa ha dichiarato di prevedere un calo dell'1,1% del numero totale di passeggeri, che scenderà a 83,6 milioni, come conseguenza della guerra con l’Iran.

“Il conflitto in corso in Medio Oriente sta esercitando una notevole pressione al ribasso sul traffico”, ha affermato nel suo ultimo rapporto per gli investitori. “Ciò riflette il rischio che la continua volatilità in Medio Oriente possa frenare i volumi di traffico, con impatti che si estendono oltre la regione alla domanda globale di viaggi per il resto dell’anno”.

Heathrow ha dichiarato che c'è stato un aumento dello 0,7% del numero di passeggeri, a 32,8 milioni, nell'anno fino alla fine di maggio, guidato da fattori tra cui un aumento del numero di passeggeri che utilizzano l'aeroporto per prendere coincidenze. Heathrow ha anche affermato di prevedere un calo degli utili di 147 milioni di sterline su base annua e di 60 milioni di sterline rispetto alle ultime previsioni, pubblicate a dicembre.

La società ha affermato di essere stata “strettamente impegnata” con il suo ente di regolamentazione, la Civil Aviation Authority, per discutere il costo del suo piano di costruzione di una terza pista e stimare in modo più preciso i costi-benefici economici e collettivi derivanti dalla costruzione.