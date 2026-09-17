Istat: a sorpresa voli più economici dell’11,5%

Aumenta l’inflazione ma, a sorpresa, rallentano i prezzi delle vacanze, soprattutto in aereo. Lo dichiara l’Istat, mostrando che i biglietti dei voli costano l’11,5% in meno rispetto all’anno scorso e il 5,7% in più rispetto a luglio 2026. Stabili o in frenata anche tutti gli altri prezzi della filiera turistica. In generale i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona sono stabili rispetto a luglio e in aumento del 2,6% rispetto allo scorso anno, meno del tasso di inflazione. I servizi di alloggio, ad agosto, sono scesi dell’1,4% rispetto a luglio e aumentati del 3,2% rispetto il 2025. Infine i servizi relativi ai trasporti costano l’1,3% in più rispetto a luglio e lo 0,8% in più su base annua.