Ita, accordo con Assocamerestero per supportare i viaggi delle imprese italiane all’estero

Favorire la mobilità internazionale delle imprese che fanno parte del sistema camerale italiano nel mondo. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Ita Airways e Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.

L’intesa consentirà agli oltre 20.000 membri della rete Assocamerestero di poter beneficiare di tariffe corporate dedicate per i viaggi di lavoro, valide su tutte le rotte servite dal vettore.

“Esprimo profonda soddisfazione per la sottoscrizione di questa partnership con Assocamerestero, realtà con la quale condividiamo valori e la missione di rappresentare e promuovere l’eccellenza del Made in Italy a livello globale - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways -. Questo accordo si inserisce coerentemente nella strategia di Ita, volta a sostenere la competitività delle imprese italiane all’estero, favorendo una mobilità d’impresa sostenibile, efficiente e orientata allo sviluppo del tessuto industriale italiano. Siamo certi che questo rappresenti solo l’inizio di una proficua collaborazione che si consoliderà negli anni a venire”.

Mario Pozza, presidente Assocamerestero, ha aggiunto: “La partnership con Ita, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, si inserisce pienamente nella strategia di Assocamerestero volta a rafforzare le sinergie del sistema Paese. L’accordo non solo valorizza un’eccellenza del trasporto aereo nazionale, ma favorisce la mobilità dei rappresentanti delle business community italiane nel mondo, associate alle Camere di Commercio italiane all’estero, contribuendo così a rafforzare i legami tra l’Italia e i mercati internazionali”.