Ita Airways ha firmato con i sindacati e le associazioni professionali un accordo sulle uscite volontarie nell’ambito della procedura prevista dalla legge 223/1991. L’uscita richiede una dichiarazione formale di non opposizione. Per chi aderisce sono previsti fino a 24 mesi di NASpI. Con l’integrazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, il trattamento arriva fino all’80% della retribuzione media di riferimento. Ita verserà un incentivo in un’unica soluzione. L’importo varia in base alla data di uscita e porta così il trattamento complessivo fino al 90-92% della retribuzione di riferimento per il periodo coperto dalla NASpI.

Chi lascia conserverà le agevolazioni di viaggio sui voli Ita secondo i termini dell’accordo. L’intesa accompagna la riorganizzazione e l’aggiornamento delle competenze nel percorso di integrazione nel Gruppo Lufthansa. L’ad e direttore generale Joerg Eberhart sottolinea la scelta di “soluzioni basate sulla volontarietà e su adeguate misure di tutela”.