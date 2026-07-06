Ita Airways ha raggiunto l’intesa insieme alle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro. L’accordo, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, “rappresenta un risultato di grande importanza per Ita Airways e per tutte le nostre persone” commenta l’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart.

“Questo accordo – continua Eberhart – rappresenta un investimento sulle nostre persone, la nostra grande famiglia, che costituiscono il principale fattore di successo di Ita Airways sul mercato. Per affrontare le sfide che ci attendono è fondamentale poter contare sul coinvolgimento, sulla professionalità e sulla motivazione di tutti i nostri colleghi, che ogni giorno contribuiscono con competenza e passione ai risultati della compagnia”.

Secondo l’a.d. di Ita il settore del trasporto aereo sta attraversando una fase particolarmente complessa, segnata a livello globale dalle persistenti tensioni geopolitiche internazionali e dalle criticità legate alla disponibilità della flotta.

“In questo contesto è stato fondamentale dare un segnale concreto alle nostre persone, affinché possano continuare a essere protagoniste del percorso di crescita e trasformazione di Ita Airways e del raggiungimento dei nostri obiettivi industriali. La revisione del trattamento economico era un passaggio necessario. Ma credo che anche, a maggior ragione, le misure dedicate al welfare e al wellbeing previste dalle intese raggiunte abbiano un valore ancora più strategico, sostenibile e duraturo, perché investono sulla qualità della vita delle nostre donne e uomini, sul loro coinvolgimento e sulla capacità della compagnia di crescere insieme a loro”.