Ita Airways, accordo di interlinea con Dat

Migliorare la connettività tra Ancona e il network domestico e internazionale di Ita Airways. Questo l’obiettivo dell’accordo di interlinea siglato dalla compagnia aerea italiana e Dat A/S.

Attraverso l’intesa, sarà possibile combinare con un unico biglietto voli Dat e Ita Airways. In questo modo i passeggeri in partenza da Ancona potranno beneficiare di collegamenti operati da Dat verso Roma Fiumicino e Milano Linate, con la possibilità di proseguire verso le destinazioni servite da Ita Airways.

L’operazione, precisa in una nota l’amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart, “si inserisce nella strategia di collaborazioni di Ita Airways, costruite con operatori affidabili e radicati nei territori, capaci di ampliare le opportunità di viaggio per i nostri clienti e di rendere il nostro network sempre più accessibile. Attraverso questa intesa rafforziamo il collegamento delle Marche con i nostri aeroporti di riferimento Roma Fiumicino e Milano Linate, facilitando l’accesso alle destinazioni domestiche e internazionali della Compagnia e contribuendo allo sviluppo della mobilità e dell’attrattività del territorio”.

Luigi Vallero, direttore generale di Dat, aggiunge: “Dal 3 novembre scorso, data d’inizio del nostro mandato, abbiamo lavorato con grande determinazione per far recuperare ai collegamenti aerei in partenza da Ancona verso Roma e Milano una credibilità che si era persa negli anni passati. Il nostro servizio è assolutamente affidabile e competitivo, e i risultati in crescita giorno dopo giorno confermano che siamo sulla strada giusta per nuovi sviluppi. L’accordo di interlinea con Ita Airways - continua -, permette di raggiungere via Roma Fiumicino e via Milano Linate un gran numero di mete in Italia, Europa e, nel giro di poche settimane, in tutto il mondo. Acquistando un solo biglietto aereo a tariffe particolarmente vantaggiose si può nuovamente raggiungere la propria destinazione finale spedendo direttamente i propri bagagli direttamente in partenza da Ancona International Airport.”