Ita Airways a Fitur con le nuove rotte sulla Spagna

Sarà una partecipazione forte di numerose novità in arrivo per il mercato spagnolo quella di Ita Airways all’edizione 2026 di Fitur, in programma all’Ifema di Madrid dal 21 al 25 gennaio. Nel mercato spagnolo, Ita Airways offre attualmente fino a 40 frequenze settimanali (80 voli) tra la Spagna e l’Italia, con collegamenti diretti da Madrid e Barcellona verso Roma Fiumicino.

“La compagnia inoltre ha recentemente annunciato il rafforzamento della propria offerta verso la Spagna per l’estate 2026, con nuovi voli stagionali giornalieri – spiega Ita in una nota -. Dal 1° giugno al 30 settembre saranno infatti disponibili le rotte Roma Fiumicino–Malaga e Roma Fiumicino–Valencia pensate per rispondere alla forte domanda leisure verso due tra le principali destinazioni del Mediterraneo”.

Sempre per il mercato spagnolo i passeggeri iberici potranno usufruire di connessioni verso le destinazioni internazionali e intercontinentali della compagnia, tra cui il Sud America (San Paolo, Buenos Aires e Rio de Janeiro) e il Nord America, che nella stagione estiva 2026 vedrà l’inaugurazione della nuova rotta verso Houston in Texas.