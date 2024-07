Ita Airways, accordo con Trenitalia per i programmi fedeltà

Ita Airways e Trenitalia aggiungono un altro importante tassello alla loro partnership siglando un accordo dedicato a Volare e CartaFreccia, i due rispettivi programmi fedeltà, con l’obiettivo di arricchirli di nuove opportunità per gli iscritti. Da ora, dunque, i soci del programma CartaFreccia potranno convertire i propri punti in punti Volare e allo stesso modo i soci di Volare potranno trasferirli al proprio saldo punti CartaFreccia.

“La partnership con Trenitalia rappresenta un passo molto importante per Ita Airways e il programma Volare - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo di Volare -. Trenitalia è un partner strategico per noi: ad aprile dello scorso anno abbiamo lanciato FCO Connect, il progetto che unisce Aeroporti di Roma, Ita Airways e Trenitalia per un’intermodalità treno-aereo sempre più integrata. Questo nuovo accordo rafforza quanto fatto finora e l’importanza di fare sistema, arricchendo l’esperienza del cliente con maggiori possibilità di utilizzo dei punti”.

Più possibilità per i viaggiatori

Nato poco più di due anni fa, Volare è il programma fedeltà di Ita Airways che conta oggi 2.150.000 iscritti, in Italia e all’estero, e 30 partner commerciali di diversi settori, tra cui hôtellerie, mobilità e finanza. Sono 10 le compagnie aeree partner che hanno finora aderito al programma.

La partnership con Volare, ha aggiunto Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty “rappresenta un ulteriore passo per offrire ai soci CartaFreccia un’offerta sempre più esclusiva e personalizzata. Con oltre 10 milioni di soci, puntiamo a essere un riferimento per chi viaggia in Italia: lo facciamo scegliendo partner che condividano con noi vision e valori per garantire un’esperienza sempre più completa e adatta alle preferenze dei nostri iscritti, così da assicurare il massimo valore aggiunto”.