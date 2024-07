All’indomani dell’ufficializzazione dell’operazione Ita-Lufthansa, cresce l’attesa per conoscere i nomi dei nuovi vertici della compagnia italiana. Al momento bocche cucite dalle parti in causa, ma nelle ultime ore si fa sempre più insistente il nome di una figura ben nota al mondo del trasporto aereo italiano e non solo: Joerg Eberhart.

Il manager ha guidato a lungo l’altro vettore nazionale del gruppo Lufthansa, Air Dolomiti, di cui è stato presidente e ceo fino allo scorso mese di aprile, quando era stato richiamato dalla casa madre per altri incarichi. Una mossa che potrebbe fare parti di un piano per arrivare appunto alla sua nomina in Ita Airways.

Il nome di Eberhart ben si sposerebbe con la filosofia del gruppo tedesco che punta a unire lo stile di Lh con una profonda conoscenza del mercato italiano, dove il manager ha risieduto per diversi anni. Conoscenza che consentirebbe un’accelerazione dei processi di fusione e sinergie all’interno del gruppo.