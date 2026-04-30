Ita Airways amplia i benefici per il programma fedeltà Miles&More

Crescono le iniziative per i clienti di Ita Airways iscritti al programma fedeltà Miles&More del Gruppo Lufthansa, a cui la compagnia italiana ha aderito ufficialmente dallo scorso primo aprile.

I nuovi benefici riguardano tutti i livelli di membership – Member, Frequent Traveller, Senator e HON Circle – e rappresentano il completamento di un percorso avviato nel 2025, che ha progressivamente armonizzato servizi e vantaggi all’interno dell’ecosistema del Gruppo Lufthansa.

“Con questo ulteriore pacchetto di vantaggi Miles&More, rendiamo i viaggi con Ita Airways ancora più vantaggiosi e flessibili per i nostri clienti – spiega Lorenza Maggi, chief strategy, integration, IT & Touchpoints -. Dalle nuove opzioni di utilizzo delle miglia a un accesso più agevole ai servizi, vogliamo offrire ai soci una scelta più ampia e un’esperienza più fluida in ogni fase del loro viaggio. Si tratta di un altro passo importante verso la garanzia di un servizio di alta qualità, all’altezza delle aspettative dei nostri passeggeri”.