Ita Airways avvia il progetto per una Scuola di volo nazionale e sceglie di farlo coinvolgendo tutte le Regioni, chiamate a diventare parte attiva di un’iniziativa strategica per il futuro del trasporto aereo. Il piano rientra nella strategia industriale della compagnia e punta a rafforzare il capitale umano del settore, formando nuovi piloti secondo standard internazionali e sostenendo l’occupazione giovanile. Al centro del modello ci sono meritocrazia, qualità e trasparenza, con un accesso equo alla formazione e una forte integrazione con aeroporti, istituti tecnici e università. Le Regioni potranno candidarsi a ospitare la scuola valutando, insieme alla compagnia, assetti operativi e sostenibilità anche attraverso fondi pubblici. “È un progetto di lungo periodo al servizio del sistema Paese”, spiega l’ad Joerg Eberhart, “che investe sui giovani e sulle competenze italiane”. Le manifestazioni di interesse sono attese entro il 23 gennaio 2026.