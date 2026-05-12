Ita Airways e Italo accelerano sull’intermodalità e firmano un protocollo d’intesa per sviluppare un sistema integrato aereo più treno, con l’obiettivo di rendere i collegamenti più fluidi, sostenibili ed efficienti. L’accordo, siglato dall’ad e dg di Ita Airways Joerg Eberhart e dall’ad e dg di Italo Gianbattista La Rocca, prevede a breve la vendita di un biglietto unico acquistabile tramite Gds, agenzie di viaggi, travel manager e sul sito ita-airways.com .

I passeggeri avranno accesso a soluzioni flessibili, tempi di attesa ridotti e un’esperienza coordinata tra ferro e aria. “Grazie alla partnership con Italo aggiungiamo un ulteriore tassello nella nostra offerta di connessioni e servizi di qualità”, ha dichiarato Eberhart, sottolineando come l’intesa punti a “un’esperienza di viaggio integrata e sostenibile” e a connessioni sempre più capillari tra il territorio italiano e il network internazionale della compagnia.

Per La Rocca “la mobilità sarà sempre più condivisa e sostenibile”. Il manager ha evidenziato come l’accordo permetterà di offrire “un servizio costruito sulle esigenze dei viaggiatori”, in linea con gli obiettivi ESG condivisi. Il debutto operativo del servizio è atteso da luglio.