Ita Airways, Ebit positivo nel primo semestre 2026 ma penalizza il cambio euro-dollaro

In relazione alle notizie pubblicate sui risultati economico-finanziari di Ita Airways nel secondo trimestre e nel primo semestre 2026, la compagnia ha rilasciato una nota alla stampa con alcuni elementi per contestualizzare la lettura dei dati.

Il risultato netto del secondo trimestre 2026 per Ita è negativo per 29 milioni di euro, mentre quello del primo semestre registra un valore negativo di circa 140 milioni di euro. Il vettore precisa, tuttavia, che “tale andamento è riconducibile principalmente agli effetti derivanti dall'adeguamento contabile dei debiti e dei crediti denominati in valuta estera, prevalentemente in dollari statunitensi, ai tassi di cambio di fine periodo”.

La significativa rivalutazione dell'euro rispetto al dollaro registrata nei primi sei mesi dell'anno ha determinato un impatto negativo di natura contabile, “che non riflette la performance industriale e operativa della compagnia”, prosegue la nota.

L'andamento operativo evidenzia invece risultati positivi, commenta il vettore: nel secondo trimestre 2026 Ita Airways ha registrato un Ebit positivo per 37 milioni di euro, superiore di 3 milioni rispetto al budget. Nel primo semestre l'Ebit si è attestato a 4 milioni di euro, con un miglioramento di circa 75 milioni rispetto alle previsioni di budget, che indicavano un risultato negativo per 71 milioni di euro, e di circa 50 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2025.

“I risultati operativi conseguiti nel secondo trimestre e nel primo semestre confermano che ITA Airways sta procedendo nella giusta direzione. In un contesto economico e geopolitico complesso per il settore del trasporto aereo, abbiamo registrato un Ebit positivo sia nel trimestre sia nel semestre, con risultati superiori alle previsioni di budget e in miglioramento rispetto allo scorso anno”. - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - “Questi risultati assumono un valore ancora maggiore se si considera che abbiamo finora beneficiato solo di una parte delle sinergie previste con il Gruppo Lufthansa. Siamo già vicini al pareggio operativo e confidiamo che il progressivo sviluppo delle ulteriori sinergie, favorito dall'atteso incremento della partecipazione di Lufthansa al 90%, contribuirà a consolidare in modo strutturale e sostenibile la redditività della Compagnia”.

Nonostante il quadro internazionale ancora incerto, Ita Airways conferma una previsione prudente per la seconda parte dell'anno.