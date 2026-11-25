Grazia Vittadini, attuale chief technology officer, sarà la prossima presidente di Ita Airways, quando Lufthansa salirà dall’attuale 41 al 90% a marzo 2027. La notizia è confermata da diverse fonti, in anteprima da Corriere, che aveva dato l’anticipazione qualche settimana fa. Da due giorni i vertici del Gruppo Lufthansa sono riuniti a Roma per parlare di strategie e piani di sviluppo. Insieme ovviamente al ceo di Ita, Joerg Eberhart, è presente il meeting del board esecutivo guidato dall’amministratore delegato Carsten Spohr, affiancato dai membri Vittadini, Michael Niggemann (capo del personale e del legale), Till Streichert (direttore finanziario), Dieter Vranckx (direttore commerciale).

Spohr ha annunciato che Vittadini diventerà presidente Ita dalla primavera dell’anno prossimo, quando Lufthansa rileverà dal ministero dell’Economia e delle finanze un altro 49% (per 325 milioni di euro), prendendo il posto di Sandro Pappalardo. In questi giorni a Roma sono previsti incontri con i responsabili delle varie linee aeree, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings.