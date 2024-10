Sarà presente anche quest’anno all’interno dello spazio espositivo dell’Enit nel padiglione Europa Ita Airways, che rinnova l’appuntamento con il World Travel Market di Londra per presentare al mercato internazionale tutte le novità della compagnia. Ad accogliere i rappresentanti del trade saranno presenti il chief commercial officer e ceo di Volare Emiliana Limosani insieme ai team international e local sales.

“Il World Travel Market di Londra è l’appuntamento annuale per i professionisti del turismo e l’occasione per esplorare nuove opportunità di business nel settore del leisure travel inbound e outbound – spiega la compagnia in una nota -. È il luogo ideale in cui gli esperti di viaggi si incontrano per discutere le novità e scoprire destinazioni e prodotti di tendenza che ridefiniranno il futuro del settore”.

Sul mercato britannico Ita Airways nella programmazione invernale ha in schedule 43 frequenze alla settimana tra Londra e i due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate che si concentrano sul London City Airport, cuore del segmento di traffico business.