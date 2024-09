La lounge di Ita Airways a Milano Linate cambia volto. Consapevole dell’importanza strategica che lo scalo ha oggi acquisito nel mercato internazionale, la compagnia aerea vuole farne un simbolo della città e nei prossimi mesi sosterrà un intervento di completa riqualificazione.

“Ne amplieremo anche la superficie - spiega Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways - portandola a 562 metri quadri dagli attuali 480, in modo da favorire un afflusso di 400 accessi giornalieri per 140 ospiti in contemporanea. Ad usufruirne saranno non solo i clienti business class, ma anche top tier del programma frequent flyer Volare e dei vettori partner in partenza con voli Ita verso destinazioni Schengen”.

La rinnovata lounge punta ad aprire al pubblico per l’estate 2025 e sarà operativa tutti i giorni dalle ore 6 alle 22.