Sono cieli più azzurri quelli di Ita Airways nel primo semestre 2024. La compagnia, nel corso della presentazione di oggi nella sede di Milano, ha parlato di 1,4 miliardi di euro di ricavi (+300 milioni su corrispettivo semestrale 2023) e 8,3 milioni di passeggeri trasportati (+26%), oltre che a un load factor medio del 79% (+2%).

“Il dato più significativo riguarda la crescita del margine operativo lordo - hanno osservato Antonino Turicchi e Claudio Faggiani, rispettivamente presidente e chief financial officer di Ita Airways - pari a +62 milioni di euro e migliore di 130 milioni rispetto allo stesso periodo 2023, segno che la compagnia riesce a mantenere la propria redditività aumentando progressivamente la capacità”.

“Al di là di come evolveranno i rapporti con Lufthansa - hanno aggiunto il direttore generale Andrea Benassi ed Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways nonché ceo di Volare - proseguiamo il nostro cammino di consolidamento ed espansione commerciale senza condizionamenti, puntando all’utile nel 2025: anno cruciale grazie anche all’effetto Giubileo”. Con oltre 66mila voli effettuati (+15%), un indice di regolarità del 99,84% e 52 nuovi aerei su 95, Ita Airways riporta in quota il meglio dell’aviazione italiana pure a livello di brand, aggiungendo in calce un omaggio alle sue radici: “inspired by Alitalia”.