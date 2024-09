Ita-Lufthansa e gli slot:sorprese dell’ultima ora

Potrebbe essere l’ultimo ostacolo da superare, ma la partita degli slot da cedere per fare in modo che il nulla osta dell’Unione europea all’ingresso di Lufthansa in Ita Airways sia definitivo potrebbe riservare ancora delle sorprese. In particolare per quanto riguarda i diritti sull’aeroporto di Milano Linate, i più ambiti dal mercato in questa fase.

Il nuovo scenario

Se fino a poco tempo fa la corsa per aggiudicarsi gli slot disponibili sembra dovere essere un affare tra easyJet e Volotea, con la prima data dai bookmakers come favorita, ora nella partita sembrano volersi inserire altri nomi, e non di poco conto: Air France e British Airways su tutti. Con una conseguenza di non poco conto, secondo quanto riportato da Corriere.it: invece delle attuali 15 coppie di decolli e atterraggi su Linate (ai quali si aggiungono le 9 su Roma Fiumicino), il numero potrebbe salire proprio in virtù delle maggiori richieste, motivate dalla necessità di dare garanzie al mercato di una corretta concorrenza. Riducendo al contempo la potenza di fuoco dell’asse italo-tedesco.

Le motivazioni

Ma quali sarebbero le motivazioni che stanno dietro questo nuovo scenario? Ita e Lh avranno bisogno di un aiuto perché oltre al corto raggio dovranno rivedere anche la presenza su alcune rotte intercontinentali. Rotte che dovranno essere così coperte grazie ad accordi con altri vettori, come quelli dei due gruppi concorrenti di Lufthansa. Ovviamente non a costo zero, spiega il quotidiano, ma con una contropartita: quella degli slot di Linate.

Come andrà a finire la disputa e soprattutto l’analisi da parte della Commissione Ue al momento è presto per dirlo, considerando che tutte le parti in causa non hanno rilasciato commenti in merito. Di certo c’è che i tempi ormai stringono e che entro novembre si dovrebbe arrivare a uno dei passaggi cruciali per il closing e il conseguente investimento dei tedeschi nella compagnia italiana. Un’altra, l’ennesima, corsa contro il tempo.