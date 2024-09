Sarebbero sette le compagnie aeree con cui Ita Airways e Lufthansa si starebbero interfacciando per trovare soluzioni alle condizioni imposte dall’Ue sulle rotte long haul.

Secondo quanto riferito dai sindacati Filt-Cgil, Uiltrasporti, AnpaceAnp in una nota riportata da Il Sole 24 Ore “il limite temporale entro cui la Ue dovrà approvare i contratti con un vettore per le rotte di medio raggio e con due vettori per le rotte di lungo raggio è il 4 novembre prossimo”.

Oltre alle trattative già note con easyJet e Volotea, già individuate come ‘remedy taker’ per le rotte domestiche, secondo le organizzazioni sindacali sarebbero in corso dialoghi anche con AirFrance-Klm,British Airways, Virgin, Condor e Icelandair per le rotte di lungo raggio verso il il Nord America.