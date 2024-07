Continua la crescita di Ita Airways verso l’Africa subsahariana. È stato infatti inaugurato ieri il nuovo collegamento diretto Roma-Dakar. Il volo sarà effettuato 4 volte la settimana, il mercoledì, venerdì, sabato e domenica, sia da Roma che dslla capitale del Senegal.

Il collegamento sarà operato con un A321 neo, con configurazione di 12 posti first, 12 business e 141 in economy. “Questo volo completa la nostra offerta verso l’Africa” ha dichiarato Federico Scriboni, direttore aviation business developpement di Adr.

“Siamo un’importante compagnia per il collegamento tra il West Africa e il resto del mondo. Un mercato importante, in cui crediamo e in cui vogliamo giocare un ruolo strategico” ha aggiunto Tommaso Fumelli, vice presidente vendite di Ita Airways.