Il closing della vicenda Ita-Lufthansa ha dato vita a un nuovo consiglio di amministrazione che dovrà guidare la compagnia nel prossimo futuro.

Oltre al presidente, Sandro Pappalardo, e all’amministratore delegato Jörg Eberhart , che sono stati i due nomi più visibili emersi dall’assemblea degli azionisti, il cda si compone di altri 3 amministratori, con nomi noti del mondo del turismo e dei trasporti.

Il who’s who del nuovo consiglio di amministrazione vede occupare una delle poltrone disponibili di nomina del Mef da Antonella Ballone, proveniente dalla storica azienda Baltour di Teramo, impegnata nel mondo del trasporto su gomma e nel turismo ricettivo. Ballone, oltre ad essere stata candidata alle scorse elezioni europee nelle fila di Forza Italia, ha una lunga storia di rappresentanza all’interno di Confindustria.

Altro componente del cda ITA-Lh è Efrem Angelo Valeriani, consigliere di Æqua Roma e direttore generale della società Mprove, attiva nel campo della security aziendale con riferimento alla sicurezza del trasporto aereo, aeroportuale, portuale, marittimo e ferroviario. È anche segretario provinciale della Lega nella Capitale.

Ultimo componente del cda, di nomina tedesca, è infine Lorenza Maggio, vicepresidente vendite Emea Lufthansa Group Airlines da gennaio 2024. In questo incarico è stata responsabile di tutte le attività commerciali e di vendita dei vettori aerei passeggeri del Gruppo Lufthansa in Europa (al di fuori dei mercati nazionali), Medioriente ed Africa. Ha gestito e sviluppato i programmi e gli strumenti di vendita globali, nonché la strategia ed i progetti di sostenibilità per i clienti aziendali. Inoltre ha guidato le comunicazioni di vendita globali del Gruppo Lufthansa. In precedenza Lorenza Maggio era responsabile della strategia brand e cliente presso Eurowings ed è stata managing director di una sussidiaria del Gruppo Lsg. L'italiana lavora a livello internazionale per il Gruppo Lufthansa in varie divisioni dal 2001.

Per quanto riguarda il neo presidente, Sandro Pappalardo è stato pilota dell’Aeronautica militare. Nel 2013 Pappalardo si candida al Senato per Fratelli d’Italia. Nel 2017 entra nella giunta regionale siciliana guidata da Nello Musumeci, come assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo. A giugno 2019 si dimette ed entra nel Consiglio di amministrazione di Enit.

Nel 2023 l’incarico di consigliere del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per i rapporti con il Parlamento.

Infine l’amministratore delegato, Joerg Eberhart. È responsabile dello sviluppo strategico del Gruppo Lufthansa in qualità di “Head of Strategy & Organizational Development” dal 2021. In questo ruolo è stato in gran parte responsabile della partecipazione in ITA Airways. Dal 2014 al 2021 è stato presidente e ceo della compagnia italiana Air Dolomiti. Allo stesso tempo Eberhart ha anche guidato Lufthansa CityLine GmbH a Monaco di Baviera come amministratore delegato dal 2015 al 2019. Dal primo gennaio 2019 si è concentrato su progetti strategici in Italia oltre al suo ruolo in Air Dolomiti.