Ita Airways, partito il volo speciale da Muscat con i cittadini da rimpatriare

È partito oggi da Muscat (Oman) alle 13:44 (ora italiana) il volo speciale diretto a Roma Fiumicino, organizzato da Ita Airways su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per agevolare il rimpatrio dei cittadini italiani temporaneamente bloccati nella regione mediorientale.
Il volo speciale, operato da un Airbus A321neo di Ita Airways, è decollato con 165 passeggeri, cittadini italiani, e, dopo aver effettuato uno scalo tecnico presso l’aeroporto internazionale de Il Cairo, arriverà a Roma con atterraggio previsto per questa sera alle ore 22:30.
Ita Airways fa inoltre sapere di aver ripreso da oggi i voli di linea tra Roma Fiumicino e Riad, in Arabia Saudita. Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, il vettore opererà 5 frequenze settimanali, prevedendo in questa fase uno scalo tecnico presso Il Cairo. Questi collegamenti potranno ulteriormente contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area mediorientale.