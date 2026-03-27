Ita Airways: partnership con Accelya per l’adozione di Ndc

Passerà dalla partnership con Accelya l’implementazione della trasformazione digitale e commerciale di Ita Airways nell’ottica dell’adozione di Ndc. Una novità che consentirà alla compagnia di garantire offerte dinamiche, differenziate e incentrate sul cliente direttamente alle agenzie di viaggi, oltre che abilitare futuri sviluppi tecnologici.

“L’accordo con Accelya ci permetterà di offrire contenuti sempre più personalizzati alle agenzie di viaggio e ai tour operator – sottolinea Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer di Ita Airways -, migliorare il servizio ai clienti e rafforzare la nostra distribuzione digitale, cogliendo al tempo stesso le opportunità derivanti dalla partnership con il Gruppo Lufthansa”.

Questo passo rappresenta per il vettore italiano la prima implementazione Ndc nel settore retail e stabilisce un modello replicabile in scala per garantire crescita futura, innovazione e ulteriore generazione di ricavi. “In qualità di partner di lunga data e affidabilità, Accelya continua a innovare e supportare la trasformazione Ndc del Gruppo Lufthansa su larga scala – aggiunge Frank Naeve, senior vice president, global markets and stations di Lufthansa Group -, consentendo maggiore controllo, flessibilità e innovazione nella modalità in cui raggiungiamo e serviamo i nostri clienti”.