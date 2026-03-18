Arriva un nuovo passo fondamentale nel processo di integrazione con il gruppo Lufthansa per Ita Airways, e la novità riguarda il modello distributivo. Dal prossimo 5 maggio i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc.
“Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti – sottolinea il chief commercial, network and incentive management officer Emiliana Limosani -, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore”.
L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa “permetterà agli agenti di viaggi di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce – spiega una nota del vettore - e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del Gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa”.