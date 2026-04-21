Ita Airways potenzia i collegamenti diretti verso l’Asia in vista dell’estate. Per agevolare gli spostamenti verso l’Oriente in questa fase di instabilità, la compagnia aerea annuncia un rafforzamento dei voli sull’India e la Thailandia in attesa del picco di domanda estivo.

Nel mese di agosto il diretto da Roma Fiumicino a Bangkok passerà da tre a cinque frequenze settimanali, mentre il collegamento tra Roma Fiumicino e Delhi diventerà giornaliero, con sette frequenze a settimana.

“In una fase in cui lo scenario geopolitico rende ancora più preziosa la possibilità di raggiungere l’Asia con collegamenti diretti e affidabili, l’incremento delle frequenze su Delhi e Bangkok nel mese di agosto 2026 è un segnale concreto di fiducia nel mercato e nella capacità di Ita Airways di rispondere con rapidità alla domanda dei passeggeri, garantendo al contempo continuità e qualità del servizio”, spiega Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways.

Oltre a supportare i viaggi leisure e business verso i Paesi asiatici, il potenziamento delle rotte consentirà ai passeggeri provenienti da Thailandia e India di raggiungere, via Roma, le destinazioni estive del network di Ita e dei partner in Italia, Europa, Africa, Nord e Sud America.