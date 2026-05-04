Ita Airways ha inaugurato il primo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Houston, segnando un passaggio strategico nello sviluppo del lungo raggio e nella connettività tra Italia e Stati Uniti. La nuova rotta, mai operata prima, risponde a una domanda crescente sia business sia leisure, rafforzando un mercato, quello nordamericano, centrale dopo l’Italia.

Operato con A330-900, il volo debutta con tre frequenze settimanali, che saliranno a cinque dal 1° giugno 2026. Houston diventa così la nona destinazione nordamericana del network. “Houston rappresenta un’importantissima novità e un passo concreto nella crescita del nostro lungo raggio - ha dichiarato Joerg Eberhart, ceo e dg Ita -. Ampliamo l’accesso all’Italia e le connessioni verso Europa e Mediterraneo”.

Per il presidente Sandro Pappalardo “questa rotta è un ponte tra persone e culture, rafforza il ruolo della compagnia come ambasciatrice del Made in Italy”. “È una tratta strategica per Fiumicino”, ha aggiunto Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma, “che porta a 22 gli scali nordamericani collegati nella Summer 2026”.