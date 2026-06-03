Ita Airways riprende i voli tra Roma e Tel Aviv dal 1º luglio 2026

Ita Airways annuncia la ripresa del collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion a partire dal 1º luglio 2026, con due frequenze giornaliere: AZ806 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 09:10 e arrivo a Tel Aviv alle ore 13:30 locali; AZ807 in partenza da Tel Aviv alle ore 14:30 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:15 locali.

Con una lieve variazione della programmazione nella giornata di giovedì, quando il volo AZ806 partirà da Roma Fiumicino alle ore 09:30 con arrivo a Tel Aviv alle ore 13:50 locali, mentre il volo AZ807 partirà da Tel Aviv alle ore 14:50 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:35 locali.

AZ810 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 22:50 e arrivo a Tel Aviv alle ore 03:10 locali del giorno successivo; AZ809 in partenza da Tel Aviv alle ore 05:15 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 08:00 locali.

Tali orari sono stati studiati per garantire ai passeggeri comode coincidenze attraverso l’hub di Roma Fiumicino, offrendo un accesso alle destinazioni del network domestico, internazionale e intercontinentale di Ita Airways.

Il collegamento Roma–Tel Aviv sarà operato con l’Airbus A321neo, l’aeromobile narrow-body della flotta Ita Airways configurato con tre classi di servizio – Business Class, Premium Economy ed Economy.