Ita Airways si prepara a una summer con 72 destinazioni

Ita Airways si prepara a una nuova stagione estiva: per il 2026 la compagnia opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali – 3 nazionali e 9 internazionali – verso le isole italiane, greche e spagnole.

In primis, il vettore riprenderà i voli verso Londra Heathrow da Roma Fiumicino con due frequenze giornaliere. Dal 1° maggio 2026, inoltre, prende il via il nuovo volo intercontinentale per Houston, Stati Uniti. Si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno. Houston è la nona destinazione di Ita Airways sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno.

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre.

Per la summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato.