Ita Airways, torna a settembre il diretto Roma-Riyadh

Ita Airways torna a Riyadh. La compagnia aerea annuncia la ripresa, a partire dal prossimo 15 settembre, del diretto tra Roma Fiumicino e la capitale dell’Arabia Saudita.

Il collegamento sarà operato con 5 frequenze settimanali. Le partenze da Roma sono previste tutti i giorni ad eccezione di lunedì e sabato, alle 15:05 (arrivo a Riad alle ore 21:20 locali).

Le partenze da Riyadh sono previste tutti i giorni ad eccezione del martedì e della domenica, all’1:45 (arrivo a Roma alle 6:15).

I voli sono già acquistabili sul sito del vettore, tramite il Customer Information Assistance Office di Ita Airways, presso le agenzie di viaggi e le biglietterie aeroportuali.