Ita Airways entra in Star Alliance e accelera sul posizionamento globale. Dal 1° aprile la compagnia è operativa nella prima alleanza mondiale, con 26 vettori, oltre 17.500 voli al giorno e presenza in più di 190 Paesi.

L’impatto è immediato sulla connettività. Dagli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate si accede a oltre 1.150 destinazioni, grazie anche a 17 partner. Ita contribuisce con più di 350 voli giornalieri e oltre 16 milioni di passeggeri annui. Per Joerg Eberhart, ceo e a.d. Ita Airways è “un traguardo storico che rafforza il network e migliora l’esperienza con servizi integrati e offerta premium. La strategia punta sul lungo raggio e sul ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e mercati globali”.

Nel posizionamento Sandro Pappalardo, presidente della compagnia, ne sottolinea anche l’identità: “Portiamo stile, bellezza e italianità”, valorizzando il lavoro di 5.500 dipendenti. I benefici per i passeggeri sono concreti. Check in unico, accesso a oltre 1.000 lounge, programmi loyalty integrati e accumulo miglia reciproco. L’ingresso in Miles and More apre a un ecosistema da 50 milioni di utenti.