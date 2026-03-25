“Il 2025 ha segnato un punto di svolta per Ita Airways: chiudiamo per la prima volta in utile, a conferma che abbiamo intrapreso la rotta giusta. È il risultato dell’impegno di tutta la compagnia e dei primi tangibili effetti della collaborazione industriale con il Gruppo Lufthansa”. Saluta così il Bilancio 2025 del vettore Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale, un risultato che segna una pietra miliare nel percorso di Ita grazie anche agli effetti positivi dell’adeguamento contabile dei debiti e dei crediti denominati in valuta estera (prevalentemente dollaro statunitense) ai tassi di cambio di fine anno.

La compagnia archivia quindi il 2025 con entrate per 3,2 miliardi di euro, 2,8 dei quali da ricavi passeggeri, e un’ebitda da 404 milioni. Ammonta invece a 209 milioni l’utile netto, mentre l’ebit si attesta a 25 milioni. Positivo anche il risultato di cassa, 639 milioni di euro, maggiore di 163 milioni rispetto alla fine del 2023.

“Oggi celebriamo un altro risultato storico per la compagnia. I risultati approvati confermano la solidità del percorso di Ita Airways e il valore della collaborazione tra i suoi azionisti – commenta il presidente Sandro Pappalardo –. La compagnia continua a svolgere un ruolo centrale per la connettività del Paese, con una strategia fondata su qualità, sostenibilità e innovazione. Questa cooperazione è decisiva per costruire un vettore moderno e competitivo, a beneficio del Sistema Paese”.

A livello operativo Ita ha effettuato nell’anno oltre 123 mila voli di linea (- 11% rispetto al 2024) e trasportato 16,2 milioni di passeggeri (-8 % a confronto con il 2024), con un load factor dell’83,4%, in aumento di 2,1 punti percentuali su base annua.