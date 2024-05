“Il trade resta il principale canale di distribuzione per ItaAirways, generando il 65% dei ricavi tramite le agenzie di viaggi, partner fondamentali per incoming e outgoing. Partecipare a eventi come Obiettivo X consente di creare nuove opportunità di business”. Lo afferma il vp sales Italy di Ita Airways Tommaso Fumelli, che tratteggia una panoramica degli obiettivi della compagnia nel 2024 dal punto di vista commerciale.

Gli investimenti in comunicazione, l’espansione del portafoglio corporate e una presenza commerciale rafforzata hanno migliorato le partnership con le agenzie di viaggi, aiutando a massimizzare ricavi e profitti.

Per il 2024, Ita Airways si concentra sul’ottimizzazione della capacità, continuando a intessere relazioni commerciali con partner strategici globali e local. In primo piano anche l’espansione delle rotte a lungo e medio raggio, in particolare verso Stati Uniti, Canada, Medio Oriente e Africa.

La capacità offerta aumenterà del 43% sulle destinazioni intercontinentali, del 30% sull’internazionale e del 15% sul domestico rispetto all’anno scorso.

Sul tema dell’IA, Fumelli ritiene che le sue applicazioni saranno utili per ottimizzazione le rotte, gestire al meglio i corridoi aerei e migliorare l’efficienza degli aeromobili e dei processi a terra per passeggeri e bagagli.