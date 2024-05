Ita Airways apre CIAO, nuovo modello di customer office a Palermo

Si chiama CIAO, acronimo di Customer Information Assistance Office, il nuovo spazio presentato da Ita Airways a Palermo. Si tratta di un nuovo progetto di customer care nato con il DNA tutto italiano, all’insegna dell’inclusività, della competenza e dell’efficienza, per rappresentare l’accoglienza del nostro Paese in modo sempre credibile e autorevole fin dal primo contatto telefonico con la clientela.

“Sono molto felice di essere qui oggi ad inaugurare la nuova sede del nostro Customer Information Assistance Office di Palermo – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente di ITA Airways -. Il nostro impegno ​è quello di valorizzare e far crescere le persone ​portandole ad esprimere a pieno il proprio potenziale, per costruire insieme un’eccellenza​ italiana nella customer satisfaction. Il cliente è al centro del nostro business – ha aggiunto il presidente - e fin dalla nostra nascita ci siamo impegnati nel trovare le soluzioni migliori per soddisfare tutte le esigenze dei diversi target di clientela. Oggi abbiamo raggiunto un nuovo importante obiettivo del nostro percorso di crescita e miglioramento inaugurando questa nuova sede, che conferma inoltre l’attenzione della compagnia alle eccellenze lavorative dei territori italiani”.

Nel customer office lavoreranno 178 persone, formate per avere un approccio con il cliente sempre più friendly, positivo ​e accogliente. “Lo abbiamo chiamato CIAO per fare emergere da subito l’importanza che riveste per ITA Airways la relazione con il cliente – dice Giovanna Di Vito, chief program office, Esg & customer operations officer di ITA Airways -. Una semplice parola, conosciuta globalmente, in grado di esprimere da sola la confidenza, l’empatia e l’allegria, ​informale ed autentica, simbolo della nostra unicità, dell’accoglienza tutta italiana”.

L’apertura del Customer Information Assistance Office entra nel solco dell’attenzione al territorio siciliano da parte della compagnia, con un investimento sul territorio che mette a disposizione dei propri dipendenti un luogo di lavoro innovativo e confortevole, valorizzando le eccellenze lavorative siciliane di cui si compone questo ufficio.

Il prossimo 24 maggio verrà inaugurata anche la nuova sede del CIAO a Cosenza, a testimonianza di un progetto in via di sviluppo e rinnovamento continuo della compagnia.