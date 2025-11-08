È decollato il 7 novembre da Roma Fiumicino il primo volo diretto di ITA Airways verso Mauritius. Operato con Airbus A330-900, il volo ha registrato un riempimento del 99%, confermando l’interesse del mercato per una delle mete leisure più ambite della stagione invernale 2025-2026. Due frequenze settimanali previste, partenza da Roma il venerdì e la domenica alle 22, con arrivo a Mauritius alle 11.20 del giorno successivo; ritorno il sabato e il lunedì alle 22.10, con arrivo a Fiumicino alle 6.40.

Al taglio del nastro a Fiumicino, presenti il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, la Chief commercial officer e ceo di Volare Emiliana Limosani, l’ad di Aeroporti di Roma Marco Troncone, il direttore Aviation business development di Adr Federico Scriboni e la presidente di Enav Alessandra Bruni. «Con questo nuovo collegamento rafforziamo la nostra missione di ambasciatori del Made in Italy nel mondo», ha dichiarato Pappalardo. Troncone ha sottolineato come «il nuovo volo contribuisca a consolidare la crescita del lungo raggio a Fiumicino, in aumento del 25% rispetto al 2019, e a rafforzare il ruolo dello scalo romano come hub strategico per i collegamenti intercontinentali».